Bizim tek hedefimiz ligde kalmak

Kayserispor Teknik Direktörü SergenYalçın, son iki maçta başarılı sonuçlar aldıklarınıbelirterek, "Son oynadığımız müsabakalardaciddi bir yükselişimiz var. Hemoyunsal olarak hem de güç anlamında yukarıdoğru tırmanıyoruz" dedi.
DAHA İYİ DE OLABİLİRİZ
Başarılı hoca, "Birlik ve beraberlik havasını yakalayabilirsek bundan sonraki süreçte daha iyi sonuçlar alabiliriz. Tek hedefimiz bu sezon Kayserispor'un ligde kalması, başka hiçbirşey düşünmüyoruz" diye konuştu.
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