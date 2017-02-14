Bizim tek hedefimiz ligde kalmak

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son iki maçta başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, "Son oynadığımız müsabakalarda ciddi bir yükselişimiz var. Hem oyunsal olarak hem de güç anlamında yukarı doğru tırmanıyoruz" dedi.



DAHA İYİ DE OLABİLİRİZ

Başarılı hoca, "Birlik ve beraberlik havasını yakalayabilirsek bundan sonraki süreçte daha iyi sonuçlar alabiliriz. Tek hedefimiz bu sezon Kayserispor'un ligde kalması, başka hiçbir şey düşünmüyoruz" diye konuştu.