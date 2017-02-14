Beşiktaş maçında rahat bir skor istiyoruz

Hapoel Beer'in Nijeryalı futbolcusu John Ogu, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Ogu, "Çalışmak ve hazırlanmak için önümüzde yeterli bir süre oluştu. Beşiktaş'a karşı iyi çalıştık ve rövanş maçı öncesi rahat bir skor almak istiyoruz. Beşiktaş iyi bir takım ama galibiyete konsantre olduk" ifadesini kullandı