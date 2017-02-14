Avrupa Ligi’ni çok ciddiye alıyoruz!

Fenerbahçe'nin savunmadaki en önemli kozu Simon Kjaer, Krasnodar karşılaşması öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Danimarkalı stoper, Avrupa Kupası maçlarının çok önemli olduğunu belirterek camianın beklentisini karşılaşacaklarını kaydetti. 27 yaşındaki savunmacı "Krasnodar çok dişli bir rakip. Bu seviyede zaten hiçbir zaman zayıf bir rakiple eşleşmezsiniz. Bu sebeple rakibi çok ciddiye alıyoruz. Avrupa Kupası bizim için çok önemli. Tüm takım bunun bilincinde. Herkes Krasnodar maçlarına konsantre olmalı" diye konuştu.



NEUSTADTER: ZOR GOL ATARLAR!

Cezalı Skretel'in yerine oynaması beklenen Neustadter, "Savunma anlayışımız Krasnodar'a ters gelir. Bize zor gol atarlar" dedi



VAN PERSİE'YE MİLLİ ŞOK!

İstanbul'a geleceğini açıklayan Hollanda Milli Takım teknik Direktörü Blind, burda Sneijder ile görüşme yapacağını söyledi. Blind, "Gelecekteki planlarım içinde Sneijder var. Van Persie için ise bir düşüncem bulunmuyor" açıklamasını yaptı.