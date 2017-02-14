Avrupa Ligi’ni çok ciddiye alıyoruz!

Fenerbahçe'ninsavunmadaki en önemlikozu Simon Kjaer, Krasnodarkarşılaşması öncesiiddialı açıklamalardabulundu. Danimarkalıstoper, Avrupa Kupasımaçlarının çok önemliolduğunu belirterek camianınbeklentisini karşılaşacaklarınıkaydetti.27 yaşındaki savunmacı"Krasnodar çok dişlibir rakip. Bu seviyedezaten hiçbir zaman zayıfbir rakiple eşleşmezsiniz.Bu sebeple rakibiçok ciddiye alıyoruz. AvrupaKupası bizim içinçok önemli. Tüm takımbunun bilincinde. HerkesKrasnodar maçlarınakonsantre olmalı"diye konuştu.
NEUSTADTER: ZOR GOLATARLAR!
Cezalı Skretel'in yerine oynaması beklenen Neustadter, "Savunma anlayışımız Krasnodar'a ters gelir. Bize zor gol atarlar" dedi
VAN PERSİE'YEMİLLİ ŞOK!
İstanbul'a geleceğini açıklayan Hollanda Milli Takım teknik Direktörü Blind, burda Sneijder ile görüşme yapacağını söyledi. Blind, "Gelecekteki planlarım içinde Sneijder var. Van Persie için ise bir düşüncem bulunmuyor" açıklamasını yaptı.
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