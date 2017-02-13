Yumlu 3 puana kafa attı!

Akhisar, Çaykur Rizespor'u tek golle yenip nefes aldı. Galatasaray'dan 6 gol yiyen takımdan kaleci Fatih ve Orhan ve Hasan Ali'yi kadro almayan Akhisar'ın hocası Tolunay Kafkas, Rodallega'ya karşılık Trabzonspor'dan gelen Mustafa Yumlu'ya 11'de şans verdi. Mustafa Yumlu 5. dakikada attığı kafa golüyle maçın skoruna imza atan isim oldu.