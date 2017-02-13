Yol Durumu
  1. Taraftardan büyük öfke!
  2. Antalya 9 kişiyle puanı kaptı

Yumlu 3 puana kafa attı!

, Mustafa Yumlu’nun ilk maçında attığı kafa golüyle Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti

Yumlu 3 puana kafa attı!
Akhisar, Çaykur Rizespor'u tek golle yenip nefes aldı. Galatasaray'dan 6 gol yiyen takımdan kaleci Fatih ve Orhan ve Hasan Ali'yi kadro almayan Akhisar'ın hocası Tolunay Kafkas, Rodallega'ya karşılık Trabzonspor'dan gelen Mustafa Yumlu'ya 11'de şans verdi. Mustafa Yumlu 5. dakikada attığı kafa golüyle maçın skoruna imza atan isim oldu.
Etiketler:
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar