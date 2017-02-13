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Sarıyer’i çok rahat geçti

Sarı-Siyahlılar 15. maçını da kazanıp namağlup liderliğini sürdürdü

Vakıfbank Sarıyer’i çok rahat geçti
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, sahasında Sarıyer Bld.'yi 3-0 yendi. Ligde 15. maçını da kazanan Sarı- Siyahlılar, namağlup liderliğini sürdürdü. Efeler Ligi: Maliye Piyango-Şanlıurfa Memleketspor: 3-0, İstanbul BŞB.-İnegöl Bld.: 1-3.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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