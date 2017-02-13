Tosic, Hapoel’e odaklandı

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligde 4 maç oynayamayacak olan Tosic,UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Tosic'e bu maçta ilk 11'de görev vereceği öğrenildi. Ligde 4 maçlık cezanın 1 maçlık cezasını Karabük karşısında çeken Sırp yıldız bu maça özel olarak hazırlanıyor. Tosic'in bu maçta yeniden formasına kavuşacağı için çok mutlu olduğu öğrenildi.
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