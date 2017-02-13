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Tek hedefim Milli Takım’da forma giymek

Tek hedefim Milli Takım’da forma giymek
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı en büyük hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. Osmanlı önünde takım arkadaşlarına verdikleri mücadele için de teşekkür eden Yusuf, "Kendimi daha fazla geliştirerek A Milli Takım forması giymek en büyük isteğim. Bunun için çok çalışıyorum" diye konuştu.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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