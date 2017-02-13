Tek hedefim Milli Takım’da forma giymek

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı en büyük hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. Osmanlı önünde takım arkadaşlarına verdikleri mücadele için de teşekkür eden Yusuf, "Kendimi daha fazla geliştirerek A Milli Takım forması giymek en büyük isteğim. Bunun için çok çalışıyorum" diye konuştu.