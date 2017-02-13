Yol Durumu
  1. Hainlerin bize gücü yetmez
  2. En havalı havuz partisi Erciyes’te yapıldı

Sivas son nefeste güldü

TFF 1. Lig’de lider Yeni Malatya’yı takip eden Sivasspo r 83. dakikada Leandrinho’nun golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve zirvede puan farkını yeniden 2’ye indirdi.

Sivas son nefeste güldü
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Sivasspor puanını 35'e çıkarırken, Samsunspor 14 puanda kaldı. 47. dakikada sağ kanattan Burhan hareketlendi. Ceza alanına hareketlenen Ergin'e çıkardı. Ergin boş durumda yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-0. 58. dakikada sağ kanattan Vedat'la kullanılan köşe vuruşunda ceza alanında Ndiaye'nin gelişine vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 83. dakikada Sivasspor atağında Emre'nin ortasında arka direkte yükselen Leandrinho'nu kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Etiketler: ,
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar