Sivas son nefeste güldü

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Sivasspor puanını 35'e çıkarırken, Samsunspor 14 puanda kaldı. 47. dakikada sağ kanattan Burhan hareketlendi. Ceza alanına hareketlenen Ergin'e çıkardı. Ergin boş durumda yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-0. 58. dakikada sağ kanattan Vedat'la kullanılan köşe vuruşunda ceza alanında Ndiaye'nin gelişine vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 83. dakikada Sivasspor atağında Emre'nin ortasında arka direkte yükselen Leandrinho'nu kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
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