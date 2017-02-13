Sezon sonunda yine şampiyon biziz

Beşiktaş'ta Karabük yenilgisi sonrası moraller bozulmasına rağmen futbolcular zafer sözü verdi. Quaresma ve Caner Erkin sosyal medya hesaplarından şampiyonluk mesajları yayınladı. Portekizli yıldız Quaresma geçen sezonki şampiyonluk kutlamalarından bir fotoğrafa yer verirken, "Herkese ve her şeye rağmen bu kutlamayı bu sezon da yapacağız" dedi. Caner Erkin ise bu sezon yaşadıkları gol sevinçlerini paylaşarak, "Sezon sonunda da inşallah böyle sevineceğiz. Bize güvenin" diye konuştu.