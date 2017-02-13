Sezon sonunda yine şampiyon biziz

Beşiktaş'ta Karabükyenilgisi sonrası morallerbozulmasına rağmen futbolcularzafer sözü verdi. Quaresma ve CanerErkin sosyal medya hesaplarındanşampiyonluk mesajları yayınladı. Portekizliyıldız Quaresma geçen sezonkişampiyonluk kutlamalarındanbir fotoğrafa yer verirken,"Herkese ve her şeye rağmenbu kutlamayı bu sezon da yapacağız"dedi. Caner Erkin ise bu sezonyaşadıkları gol sevinçlerini paylaşarak,"Sezon sonunda da inşallah böyle sevineceğiz.Bize güvenin" diye konuştu.
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