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Paşa’dan zirveye ince ayar

, Beşiktaş’ın kaybettiği haftada Başakşehir’i farklı yenerek rakibinin liderliğine izin vermedi. Başakşehir 118 hafta sonra 4 farklı yenildi

Paşa’dan zirveye ince ayar
Beşiktaş'ın Karabük'te yenilmesiyle yeniden liderlik şansı doğan Medipol Başakşehir, rakibinin ardı ardına gelen gollerine engel olamayınca sahadan 4-0 mağlup ayrılarak ağır bir darbe aldı.

KASIMPAŞA HIZLI BAŞLADI
Kasımpaşa 10. dakikada Titi ile öne geçti. Bu golün şokundan çıkamayan Başakşehir, 3 dakika sonra Adem Büyük'e engel olamayınca 2-0 yenik duruma düştü. İkinci yarıya Başakşehir baskılı başlasa da etkili kontrataklarla rakip kaleye giden lacivert-beyazlı ekip, 82'de Eduok'un golüyle farkı 3'e çıkardı. 88'de Castro çok sert bir vuruşla maçın sonucunu ilan eden golü kaydetti: 4-0. Bu sonuçla Başakşehir 42 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti.

188 HAFTA SONRA 4 FARK!
Medipol Başakşehir, ligde 118 hafta sonra 4 farklı yenilgi almış oldu. Başakşehir, Eylül 2013'te Adanaspor'a deplasmanda 4-0 yenilmişti.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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