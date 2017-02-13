Paşa’dan zirveye ince ayar

Beşiktaş'ın Karabük'te yenilmesiyle yeniden liderlik şansı doğan Medipol Başakşehir, rakibinin ardı ardına gelen gollerine engel olamayınca sahadan 4-0 mağlup ayrılarak ağır bir darbe aldı.



KASIMPAŞA HIZLI BAŞLADI

Kasımpaşa 10. dakikada Titi ile öne geçti. Bu golün şokundan çıkamayan Başakşehir, 3 dakika sonra Adem Büyük'e engel olamayınca 2-0 yenik duruma düştü. İkinci yarıya Başakşehir baskılı başlasa da etkili kontrataklarla rakip kaleye giden lacivert-beyazlı ekip, 82'de Eduok'un golüyle farkı 3'e çıkardı. 88'de Castro çok sert bir vuruşla maçın sonucunu ilan eden golü kaydetti: 4-0. Bu sonuçla Başakşehir 42 puanda kalırken, Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti.



188 HAFTA SONRA 4 FARK!

Medipol Başakşehir, ligde 118 hafta sonra 4 farklı yenilgi almış oldu. Başakşehir, Eylül 2013'te Adanaspor'a deplasmanda 4-0 yenilmişti.