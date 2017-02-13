Olcay, Yanal’ın bankosu

Trabzonspor’un devre arasında Beşiktaş’tan transfer ettiği Olcay Şahan geldiğinden beri gösterdiği performansla Yanal’ın gözdesi oldu. En fazla sahada kalan isim olan Olcay’ın ligde 1 gol, 2 asisti var
Trabzonspor Olcay Şahan'la farkediliyor. Devre arasında Beşiktaş'tan 200 bin Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Bordo-Mavili oyuncu gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlayan oyuncuların en başında yer aldı. Ligde 1 gol, 2 asist yapan Olcay Şahan, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da vazgeçemediği isimlerin en başında yer alıyor.
6 RESMİ MAÇ OYNADI Osmanlıspor maçında Bordo-Mavili takımın tek golünü kaydedenOlcay Şahan ligin 2. yarısındaBordo-Mavili takımda sahada enfazla kalan isim olarak kayıtlara geçti.Yıldız futbolcu Trabzonspor'da 6resmi karşılaşmada oynarken Karadenizekibi Olcay'ın oynadığı hiçbir maçıkaybetmedi. Yıldız oyuncu kısa zamandataraftarlarının sevgisini kazandı.
YEREL BASIN ÖVGÜLER YAĞDIRDI Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler takıma övgüler yağdırdı. Taka gazetesi, "Rüzgarın oğlu Fırtınam", Karadeniz gazetesi, "Son Osmanlı Olcay Paşa", Kuzey Ekspres de, "Yürüyelim arkadaşlar" başlıkları attı. Günebakış gazetesi, "Osmanlı Sultanı, Şahan'e Trabzon", İlkbahar gazetesi, "Şahane galibiyet" manşetleri attı. Gazeteler Trabzonspor'un oynadığı futbolu da övdü.
TRABZONSPOR'DAİZİN SEVİNCİ Trabzonspor'un arka arkaya 4 galibiyet alması üzerine Teknik Direktör Ersun Yanal futbolcularına izin jesti yaptı. Bordo-Mavili hoca bir günlük izni 3 güne çıkardı. Yanal'ın bu jesti galibiyet coşkusunu iki kat daha artırdı. Lider Beşiktaş'la aralarındaki puan farkını 14'e indiren Trabzonspor 3 günlük izin nedeniyle hocalarına teşekkür etti.
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