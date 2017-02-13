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Olcay, Yanal’ın bankosu

’un devre arasında Beşiktaş’tan transfer ettiği Olcay Şahan geldiğinden beri gösterdiği performansla Yanal’ın gözdesi oldu. En fazla sahada kalan isim olan Olcay’ın ligde 1 gol, 2 asisti var

Olcay, Yanal’ın bankosu
Trabzonspor Olcay Şahan'la farkediliyor. Devre arasında Beşiktaş'tan 200 bin Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Bordo-Mavili oyuncu gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlayan oyuncuların en başında yer aldı. Ligde 1 gol, 2 asist yapan Olcay Şahan, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da vazgeçemediği isimlerin en başında yer alıyor.

6 RESMİ MAÇ OYNADI
Osmanlıspor maçında Bordo- Mavili takımın tek golünü kaydeden Olcay Şahan ligin 2. yarısında Bordo-Mavili takımda sahada en fazla kalan isim olarak kayıtlara geçti. Yıldız futbolcu Trabzonspor'da 6 resmi karşılaşmada oynarken Karadeniz ekibi Olcay'ın oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Yıldız oyuncu kısa zamanda taraftarlarının sevgisini kazandı.

YEREL BASIN ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler takıma övgüler yağdırdı. Taka gazetesi, "Rüzgarın oğlu Fırtınam", Karadeniz gazetesi, "Son Osmanlı Olcay Paşa", Kuzey Ekspres de, "Yürüyelim arkadaşlar" başlıkları attı. Günebakış gazetesi, "Osmanlı Sultanı, Şahan'e Trabzon", İlkbahar gazetesi, "Şahane galibiyet" manşetleri attı. Gazeteler 'un oynadığı futbolu da övdü.

TRABZONSPOR'DA İZİN SEVİNCİ
Trabzonspor'un arka arkaya 4 galibiyet alması üzerine Teknik Direktör Ersun Yanal futbolcularına izin jesti yaptı. Bordo-Mavili hoca bir günlük izni 3 güne çıkardı. Yanal'ın bu jesti galibiyet coşkusunu iki kat daha artırdı. Lider Beşiktaş'la aralarındaki puan farkını 14'e indiren Trabzonspor 3 günlük izin nedeniyle hocalarına teşekkür etti.
Etiketler:
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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