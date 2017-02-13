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’dan Poldi’ye gönderme

M.Topuz, Kayseri yenilgisi sonrası F.Bahçe’ye gönderme yapan Podolski’ye twitter’dan cevap verdi

Mehmet Topuz’dan Poldi’ye gönderme
Mehmet Topuz, Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından Lukas Podolski'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Fenerbahçe'nin yenilgisinin ardından sosyal medyadan dalga geçen Alman yıldıza mention atan Mehmet Topuz, "Tebrikler Kayserispor'um. Pastırma, sucuk, mantı' ifadelerini kullandı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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