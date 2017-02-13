Lens: Açıklaması gerçekten zor

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Bursaspor karşısında alınan 1-1 beraberliğin inanılmaz bir sonuç olduğunu söyledi. Hollandalı futbolcu, "Bursaspor iyi mücadele itti ama maç boyunca pozisyonları yoktu. Onların lehine penaltı düdüğü çalındığında hiçbirimiz inanmak istemedik. Gerçekten futbol için talihsiz bir karardı. Kaleyi bulan tek şutları bu penaltı vuruşu ve o da gol oluyor. Açıklaması gerçekten zor" ifadelerini kullandı.