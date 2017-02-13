Lens: Açıklaması gerçekten zor

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Bursaspor karşısında alınan 1-1 beraberliğin inanılmaz bir sonuç olduğunu söyledi. Hollandalı futbolcu, "Bursaspor iyi mücadeleitti ama maç boyunca pozisyonlarıyoktu. Onların lehine penaltı düdüğüçalındığında hiçbirimiz inanmakistemedik. Gerçekten futbol içintalihsiz bir karardı. Kaleyi bulantek şutları bu penaltı vuruşu ve oda gol oluyor. Açıklaması gerçektenzor" ifadelerini kullandı.
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