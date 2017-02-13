Yol Durumu
  1. Antalya 9 kişiyle puanı kaptı
  2. Kocaman hüsran!

Lens: Açıklaması gerçekten zor

Fener’in Hollandalı yıldızı, “Rakibin tek şutu var o da penaltıdan gol oluyor. Açıklamak çok zor” dedi

Lens: Açıklaması GERÇEKTEN ZOR
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Bursaspor karşısında alınan 1-1 beraberliğin inanılmaz bir sonuç olduğunu söyledi. Hollandalı futbolcu, "Bursaspor iyi mücadele itti ama maç boyunca pozisyonları yoktu. Onların lehine penaltı düdüğü çalındığında hiçbirimiz inanmak istemedik. Gerçekten futbol için talihsiz bir karardı. Kaleyi bulan tek şutları bu penaltı vuruşu ve o da gol oluyor. Açıklaması gerçekten zor" ifadelerini kullandı.
Etiketler:
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar