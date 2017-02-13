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Hainlerin bize gücü yetmez

Türkiye’nin her yerinin en az Paris, Madrid, Londra, Berlin ve Münih kadar güvenli olduğunu söyleyen Kılıç, “Festival ’da olmasın diye çok uğraştılar. Ama biz ‘Ülkemiz güvenlidir. Bunun altından kalkarız’ dedik” ifadesini kullandı...

Hainlerin bize gücü yetmez
Bu yıl 13'üncü kez düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Erzurum'un ev sahipliğinde dün start aldı. Çok görkemli bir açılış töreniyle başlayan EYOF için Erzurum'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç çok önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kılıç, "Festival Türkiye'de, Erzurum'da olmasın diye çok uğraştılar, istemediler. 'Güvenlik' gerekçe gösterilerek Türkiye'de uluslararası bir organizasyonun yapılamasını istemediler. Ama biz, 'Hayır, biz bu organizasyonu yapacağız. Bizim ülkemiz güvenlidir. Biz bunun altından en iyi şekilde kalkarız' dedik. 34 ülkeden katılım oldu" açıklamasını yaptı.



NİYET BAŞKA, BUNLARA MÜSADE ETMEYİZ
Hain terör örgütlerinin şimdi de Samsun'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatı'nı engellemeye çalıştığını ifade eden Bakan Kılıç, "Ona da gereken cevabı vereceğiz. Bu yaz Fransa Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı statta iken dört canlı bomba patladı. Olağanüstü hal ilan edildi ve Avrupa Şampiyonası olağan üstü hal içinde yapıldı. Niyet başka. Biz buna müsade etmeyiz. Türkiye'nin her yeri en az Paris, Madrid, Londra, Berlin, Münih ve Roma kadar güvenlidir" dedi.

OLİMPİYAT ATEŞİNİ DENİZ YAKTI ŞOVLAR GECEYİ AYDINLATTI
Milli sporcu Serdar Deniz, olimpiyat ateşini vatandaşlarımızın coşkulu ıslıklarıyla yaktı. Organizasyonunun açılış seremonisini renklendirecek sahne şovları geceye renk ve heyecan kattı. 190 dansçının muhteşem koreografiler ile semazenlerin gösteri yaptığı açılışta, ata sporu cirit sporcuları da ellerindeki Türk bayraklarıyla at sırtında stadın içinde tur attı.

EYOF'TA TURKCELL FARKI
Turkcell, 'nin iletişim ve teknoloji sponsoru oldu. Oyunların tüm internet altyapısı da dünyanın en hızlı 4.5G altyapısına sahip Turkcell tarafından sağlanıyor. Turkcell, oyunlar boyunca curling, alp disiplini ve artistik patinaj disiplinlerinden canlı yayın yapacak.



ÇOK BÜYÜK COŞKU YAŞANDI
Kafilemizin geçişi sırasında büyük coşku yaşandı. Her yer Türk bayraklarıyla donatıldı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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