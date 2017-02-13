G.Saray'da Riekerink için karar verildi

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçında alınan sonucun faturasını kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Riekerink'e fatura etti.
Sportif A.Ş.'nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu ise, Riekerink'in görevine son verilmesine karşı çıktı. Buna rağmen Dursun Özbek, Hollandalı teknik adamın görevine son vererek, kalan haftalarda takımı tanıyan yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmak için girişimleri başlattı
Sportif A.Ş.'de alınan bu karar, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında da onaylanıp kesin sonuca bağlanacak.
RIEKERINK'İN YERİNE TUDOR
Riekerink'le yarın resmi olarak yolların ayrılacağını açıklayacak olan Galatasaray'da yeni teknik direktör için en güçlü isim ise Igor Tudor olduğu belirtiliyor...
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