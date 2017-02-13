En kritik 10 gün

Beşiktaş'ı bu ay zorlu bir süreç bekliyor... KardemirKarabükspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açma şansını tepen Siyah-Beyazlılar'ı Avrupa ve ligde kader maçlarına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirdikten sonra yoluna UEFA AvrupaLigi'nde devam etme hakkı kazanan Kartal 16 Şubat Perşembe günü önce Hapoel Beer ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu maçı oynadıktan 3 gün sonra 19 Şubat Pazar günü bu kez ligde Vodafone Arena'da Akhisar'ı konuk edecek.
MAÇLARIN HEPSİ DE BİRBİRİNDEN ZORLU Siyah- Beyazlı takım Akhisarmaçından 4 gün sonra bu kez23 Şubat Perşembe günü AvrupaLigi'nde Hapoel Beer ile İstanbul'darövanş maçına çıkacak.Kartal'ı bu maçın ardından 26Şubat'ta çok önemli bir maç dahabekliyor. Beşiktaş 26 ŞubatPazar günü G.Saray ile TürkTelekom Arena'da karşı karşıyagelecek. Böylece Kartal 10günde 4 önemli maça çıkacak.
1 GÜNLÜK İZİN BİTTİMESAİ BAŞLIYOR Kartal dünü izin yaparak geçirdi. Siyah-Beyazlı takım Hapoel Beer ile perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçının hazırlıklarına bugün devam edecek. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde tek idman yapacak.
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