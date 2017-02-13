Yol Durumu
  1. Tosic, Hapoel’e odaklandı
  2. Galatasaray inanmamış

En kritik 10 gün

Kartal 10 günlük süreçte UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer ile 2 maç oynayacak. Süper Lig’de ise önce Akhisar sonra da G.Saray’la karşı karşıya gelecek

En kritik 10 gün
Beşiktaş'ı bu ay zorlu bir süreç bekliyor... Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açma şansını tepen Siyah-Beyazlılar'ı Avrupa ve ligde kader maçlarına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirdikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanan Kartal 16 Şubat Perşembe günü önce Hapoel Beer ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu maçı oynadıktan 3 gün sonra 19 Şubat Pazar günü bu kez ligde Vodafone Arena'da Akhisar'ı konuk edecek.

MAÇLARIN HEPSİ DE BİRBİRİNDEN ZORLU
Siyah- Beyazlı takım Akhisar maçından 4 gün sonra bu kez 23 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer ile İstanbul'da rövanş maçına çıkacak. Kartal'ı bu maçın ardından 26 Şubat'ta çok önemli bir maç daha bekliyor. Beşiktaş 26 Şubat Pazar günü G.Saray ile Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Böylece Kartal 10 günde 4 önemli maça çıkacak.

1 GÜNLÜK İZİN BİTTİ MESAİ BAŞLIYOR
Kartal dünü izin yaparak geçirdi. Siyah-Beyazlı takım Hapoel Beer ile perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçının hazırlıklarına bugün devam edecek. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde tek idman yapacak.
Etiketler: ,
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar