En havalı havuz partisi Erciyes’te yapıldı

Yılın en soğuk ve en havalı havuz partisi Red Bull Jump and Freeze, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da gerçekleşti. Eksi 11 derecede eğlence ve yaratıcılığı buluşturan yarışmada yarışmacılar kendi tasarladıkları ejderhadan köpek balığına, uzaylıdan renkli çizgi film karakterleri Minions'a kadar birçok eğlenceli kostüm ve ekipman ile buz gibi suyla dolu havuza aldırış etmeden atlayışlarıyla jüriyi etkilemeye çalıştı.