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Derbi maçta gülen Dişi Kartallar

nefesleri kesen maçta ’yi devirdi. G.Saray ise Botaş deplasmanında kaybetti

Derbi maçta gülen Dişi Kartallar
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 62-60 yendi. Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. kez yenildi. Zirve mücadelesi veren Galatasaray ise deplasmanda Botaş'a 77-74 mağlup olarak fırsatı değerlendiremedi. Diğer sonuçlar şöyle: Samsun Canik-Hatay Belediye: 57-59, Mersin BŞB-Girne Üniversitesi: 74-69.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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