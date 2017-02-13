Derbi maçta gülen Dişi Kartallar

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 62-60 yendi. Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. kez yenildi. Zirve mücadelesi veren Galatasaray ise deplasmanda Botaş'a 77-74 mağlup olarak fırsatı değerlendiremedi. Diğer sonuçlar şöyle: Samsun Canik-Hatay Belediye: 57-59, Mersin BŞB-Girne Üniversitesi: 74-69.