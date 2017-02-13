Bakhar’dan Kartal’a gözdağı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer'in teknik direktörü Barak Bakhar temsilcimize gözdağı verdi. Bakhar, "Bir limitimiz yok. Bu lig çok daha zor. Enerjimizi perşembe gününe saklamalıyız. Çılgın bir kalabalık olacak. Biz de burada tesadüfen olmadığımızı kanıtlamak zorundayız" dedi. Bu arada Hapoel Beer'in yıldız isminin Beşiktaş maçında oynama ihtimali olduğu öğrenildi.