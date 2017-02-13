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’dan Kartal’a gözdağı

Haopel Beer’in teknik direktörü , Beşiktaş’a meydan okudu

Bakhar’dan Kartal’a gözdağı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer'in teknik direktörü Barak Bakhar temsilcimize gözdağı verdi. Bakhar, "Bir limitimiz yok. Bu lig çok daha zor. Enerjimizi perşembe gününe saklamalıyız. Çılgın bir kalabalık olacak. Biz de burada tesadüfen olmadığımızı kanıtlamak zorundayız" dedi. Bu arada Hapoel Beer'in yıldız isminin Beşiktaş maçında oynama ihtimali olduğu öğrenildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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