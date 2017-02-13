Aslan ikramı geri çevirdi

Beşiktaş ve Başakşehir’in kaybettiği, F.Bahçe’nin Bursa’da 2 puan bıraktığı hafta G.Saray evinde Kayseri’yi geçemedi. Kayserispor'un golleri ilk yarıda Mabiala ve Levent'ten gelirken Cimbom'a Eren'in golü yetmedi...
Galatasarayşokta... Cimbom, Beşiktaş,F.Bahçe ve Başakşehir'inpuan kaybettiği haftadaKayseri'ye 2-1 yenildi.Henüz 1. dakikada Kayserisportehlikeli geldi. Umut'un pasıylarakip ceza sahasının dışındatopla buluşan Deniz şansınıdenedi. Onun vuruşu Muslera'dakaldı. 12'de serbest vuruşkullanıldıktan sonra topu alanRodrigues, Podolski ile yaptığıverkaçın ardından ceza sahasındatopla buluştu. Onun vuruşundatop üstten dışarıya gitti.29'da Deniz'in kullandığı kornerdeMabiala ön direkte yaptığıkafa vuruşuyla topu ağlaragönderdi. 45'te Deniz'in kullandığıkornerde Levent kafavuruşuyla topu ağlara gönderdi.Cimbom, kornerdenyediği iki golle ilkyarıyı 2-0 yenik kapattı.
GÜRAY'IN ŞUTU DİREKTE! 49'da Bruma sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra Mabiala'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. 81'de Semih Kaya sıfırdan ortaladı. Topu ceza sahasında önünde bulan Podolski'nin şutu dışarı gitti. 86'da Güray Vural'ın şutu üst direkten auta çıktı. 89'da Bruma'nın ortasında Eren Derdiyok kafayla topu ağlara gönderdi.
BRUMA ASİST YAPTI AMATARAFTARI ÇILDIRTTI G.Saray'da Sneijder'in yokluğunda 10 numara Bruma'ydı... Portekizli yıldız, Kayserispor orta sahasının presine karşılık veremedi ve topları ezdi. Sahada 'beyin' olması gereken Bruma, Eren Derdiyok'un attığı kafa golünde asisti yapan isimdi. Maçtan sonra konuşan Portekizli yıldız, "Kötü oynadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.
KAFADAN KAYBETTİ! G.Saray'ın bu sezon ligde yediği 20golün 12'si kafa vuruşlarındangeldi. Ligde en fazla kafa golü yiyen takım da sarı-kırmızılılar. Sezon başından bu yana savunma hattını oturtamayan ve sürekli basit goller yiyen Galatasaray özellikle hava toplarında etkisiz kaldı. Dün oynayan stoperler Semihve Hakan çok basit hatalar yaptı.
EREN DERDİYOKZORU BAŞARDI! G.Saray'ın tek golünü atan Eren Derdiyok, karşılaşmanın 90+4. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı. Penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Eren'in yaptığı vuruş direğin yanından dışarı çıktı. Eren Derdiyok,90+1. dakikadasayılmayan golüyleilgili olarak da, "Kesinlikle faul yapmadım" şeklinde konuştu.
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