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Aslan ikramı geri çevirdi

Beşiktaş ve Başakşehir’in kaybettiği, F.Bahçe’nin Bursa’da 2 puan bıraktığı hafta G.Saray evinde Kayseri’yi geçemedi. Kayserispor'un golleri ilk yarıda Mabiala ve Levent'ten gelirken Cimbom'a Eren'in golü yetmedi...

Aslan ikramı geri çevirdi
şokta... Cimbom, Beşiktaş, F.Bahçe ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Kayseri'ye 2-1 yenildi. Henüz 1. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Umut'un pasıyla rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Deniz şansını denedi. Onun vuruşu Muslera'da kaldı. 12'de serbest vuruş kullanıldıktan sonra topu alan Rodrigues, Podolski ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasında topla buluştu. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti. 29'da Deniz'in kullandığı kornerde Mabiala ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 45'te Deniz'in kullandığı kornerde Levent kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Cimbom, kornerden yediği iki golle ilk yarıyı 2-0 yenik kapattı.

GÜRAY'IN ŞUTU DİREKTE!
49'da Bruma sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra Mabiala'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. 81'de Semih Kaya sıfırdan ortaladı. Topu ceza sahasında önünde bulan Podolski'nin şutu dışarı gitti. 86'da Güray Vural'ın şutu üst direkten auta çıktı. 89'da Bruma'nın ortasında Eren Derdiyok kafayla topu ağlara gönderdi.

BRUMA ASİST YAPTI AMA TARAFTARI ÇILDIRTTI
G.Saray'da Sneijder'in yokluğunda 10 numara Bruma'ydı... Portekizli yıldız, Kayserispor orta sahasının presine karşılık veremedi ve topları ezdi. Sahada 'beyin' olması gereken Bruma, Eren Derdiyok'un attığı kafa golünde asisti yapan isimdi. Maçtan sonra konuşan Portekizli yıldız, "Kötü oynadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

KAFADAN KAYBETTİ!
G.Saray'ın bu sezon ligde yediği 20 golün 12'si kafa vuruşlarından geldi. Ligde en fazla kafa golü yiyen takım da sarı-kırmızılılar. Sezon başından bu yana savunma hattını oturtamayan ve sürekli basit goller yiyen Galatasaray özellikle hava toplarında etkisiz kaldı. Dün oynayan stoperler Semih ve Hakan çok basit hatalar yaptı.

EREN DERDİYOK ZORU BAŞARDI!
G.Saray'ın tek golünü atan Eren Derdiyok, karşılaşmanın 90+4. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı. Penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Eren'in yaptığı vuruş direğin yanından dışarı çıktı. Eren Derdiyok, 90+1. dakikada sayılmayan golüyle ilgili olarak da, "Kesinlikle faul yapmadım" şeklinde konuştu.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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