Antalya 9 kişiyle puanı kaptı

Haftanın zorlu maçlarından biri olarak gösterilen Atiker Konya- Antalya maçı 1-1 sona erdi. 44'te Eto'o'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Danilo, müsait pozisyonda bulunan El Kabir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.



2. YARIDA NELER OLDU NELER

59'da Chico'dan seken topla buluşan Bajic'in gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1, 62'de Hadziahmetovic yerda kaldı ve penaltı düdüğü çalındı. İtirazdan Chico 2. sarıdan kırmızı gördü. Vukovic penaltıyı üstten auta attı. 67'de Fernando da atılınca Antalya 9 kişi kaldı. Ancak iyi direnen Antalya 1 puanı hanesine yazdı.