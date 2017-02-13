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Antalya 9 kişiyle puanı kaptı

62’de 10, 67’de 9 kişi kalan Antalya, maçı bırakmadı ve 1 puanı aldı. Maçın golleri El Kabir ve Bajic’ten geldi.

Antalya 9 kişiyle puanı kaptı
Haftanın zorlu maçlarından biri olarak gösterilen Atiker Konya- Antalya maçı 1-1 sona erdi. 44'te Eto'o'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Danilo, müsait pozisyonda bulunan El Kabir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.

2. YARIDA NELER OLDU NELER
59'da Chico'dan seken topla buluşan Bajic'in gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1, 62'de Hadziahmetovic yerda kaldı ve penaltı düdüğü çalındı. İtirazdan Chico 2. sarıdan kırmızı gördü. Vukovic penaltıyı üstten auta attı. 67'de Fernando da atılınca Antalya 9 kişi kaldı. Ancak iyi direnen Antalya 1 puanı hanesine yazdı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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