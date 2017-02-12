Timsah yarası

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. 7. dakikada Alper ceza sahasındaki Aatif'ı topla buluşturdu. Aatif'in vuruşunda Harun topu çıkardı ve top dışarıya gitti. 20'de Lens'in sol kanattan yaptığı ortada top Sivok'un eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sow takımını öne geçirdi. 26. dakikada Batalla'nın ceza sahası çizgisi üzerinden kullandığı frikik direği yalayarak dışarı gitti. 43. dakikada Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens, Jovic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Bu pozisyonda Jovic ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
FENERBAHÇE KAÇIRDI... BATALLA ATTI...
Dakikalar 56'yı gösterdiğinde Alper Potuk kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu başarılı kaleci kornere çeldi. 70'te Lens'in ortasına Sow dokunamadı. Fener mutlak bir golden oldu. 87'de Kubilay'ın ceza sahası içindeki şutu Kjaer'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Batalla gole çevirdi.
MOUSSA SOW'DAN SEKİZİNCİ GOL
Fener'in Senegalli yıldızı Moussa Sow, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele ettikten sonra takıma dönen Sow, "Büyük fırsat kaçırdık" dedi.
VOLKAN ŞEN 2 AY SONRA SAHADA
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Volkan Şen, sakatlığından sonra dün kadroya girdi. 83'te Advocaat onu oyuna dahil etti.
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