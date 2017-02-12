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ilk kez tamamen doldu

Timsah Arena ilk kez tamamen doldu
Bursasporlu taraftarlar, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yle oynanan maçta tribünlerin tamamını doldurdu. Yeşil-beyazlı futbolseverler geçen yıl hizmete açılan 43 bin kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın () ilk kez tamamını doldurmayı başardı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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