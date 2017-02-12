RVP’nin cezası indi!

Türkiye Futbol FederasyonuTahkim Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki olaylarnedeniyle 3 maç ceza alan Robinvan Persie'nin cezasını 2 maça indirdi.Van Persie, Gaziantepspordeplasmanında forma giyebilecek.Bursaspor maçının ardındanKasımpaşa'ya karşı cezalı olacak.
AÇIKLAMA YAPILDI
Açıklamada "Robin Van Persie'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 36. maddesinde düzenlenen "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde düzeltilmesine, 2 resmi maç ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
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