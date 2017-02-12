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RVP’nin cezası indi!

PFDK’nın 3 maç ceza verdiği Robin için Fenerbanhçe’in yaptığı itaraz sonrasında TFF Tahkim Kurulu cezayı 2 maça indirdi.

RVP’nin cezası indi!
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle 3 maç ceza alan Robin van Persie'nin cezasını 2 maça indirdi. Van Persie, Gaziantepspor deplasmanında forma giyebilecek. Bursaspor maçının ardından Kasımpaşa'ya karşı cezalı olacak.

AÇIKLAMA YAPILDI
Açıklamada "Robin 'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 36. maddesinde düzenlenen "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde düzeltilmesine, 2 resmi maç ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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