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için kritik gün

G.Saray’daki durumu sürekli tartışılan Hollandalı hoca için Kasyerispor maçı büyük önem taşıyor. Sarı-Kırmızılı takımın puan kaybı durumunda ’in gönderileceği iddiaları giderek artıyor.

Riekerink için kritik gün
Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink için de bugünkü Kayserispor maçı çok büyük önem taşıyor. Başkan Dursun Özbek dışında yönetimdeki herkesin desteğini kaybeden Hollandalı teknik direktörle bugünkü maçın kazanılmaması durumunda yolların ayrılacağı iddiaları giderek artıyor

ÇETİNER İDDİASI
Sarı-Kırmızılı yönetim yaptığı açıklamalarla Hollandalı hocaya sahip çıktığını söylemesine rağmen kapalı kapılar ardında arayışların sürdüğü gelen bilgiler arasında. Kulislerde Riekerink'in alternatifi olarak Raşit Çetiner ismi ön plana çıktı. Çetiner'e yardımcı olarak da Hasan Şaş'ın ismi geçmeye başladı.

TOLGA CİĞERCİ GÖREV BAŞINA
Galatasaray' da durumu netleşmeyen Selçuk İnan'ın yerine bugün Tolga Ciğerci'nin oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Sakatlığı tamamen geçen Tolga'nın bu maça özel olarak hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GALATASARAY FIRSATI TEPMEK İSTEMİYOR
Geçtiğimiz hafta Akhisar önünde ligde aldığı 6-0'lık galibiyetin ardından kupada Başakşehir'e elenen Galatasaray bugün Kayserispor'u ağırlıyor. Beşiktaş'ın Karabük'te aldığı sürpriz yenilgi ile puan farkını indirme şansını yakalayan Cimbom'da sakatlığı geçmeyen Sneijder ve Eren Derdiyok bugün forma giymeyecek. Sakatlığı tam anlamıyla geçmeyen Selçuk ve Carole'nin durumları ise belirsiz. Türk Telekom Arena'daki maç saat 19.00'da başlayacak.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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