Riekerink için kritik gün

Galatasaray Teknik DirektörüRiekerink için de bugünküKayserispor maçı çokbüyük önem taşıyor. BaşkanDursun Özbek dışında yönetimdekiherkesin desteğini kaybedenHollandalı teknik direktörle bugünkümaçın kazanılmaması durumundayolların ayrılacağı iddialarıgiderek artıyor
ÇETİNER İDDİASI Sarı-Kırmızılı yönetim yaptığı açıklamalarla Hollandalı hocaya sahip çıktığını söylemesine rağmen kapalı kapılar ardında arayışların sürdüğü gelen bilgiler arasında. Kulislerde Riekerink'in alternatifi olarak Raşit Çetiner ismi ön plana çıktı. Çetiner'e yardımcı olarak da HasanŞaş'ın ismi geçmeye başladı.
TOLGA CİĞERCİGÖREV BAŞINA Galatasaray' da durumu netleşmeyen Selçukİnan'ın yerine bugün Tolga Ciğerci'nin oynamaihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Sakatlığıtamamen geçen Tolga'nın bu maça özel olarak hazırlandığıgelen bilgiler arasında yer alıyor.
GALATASARAY FIRSATITEPMEK İSTEMİYOR
Geçtiğimiz hafta Akhisar önünde ligde aldığı 6-0'lık galibiyetin ardından kupada Başakşehir'e elenen Galatasaray bugün Kayserispor'u ağırlıyor. Beşiktaş'ın Karabük'te aldığı sürpriz yenilgi ile puan farkını indirme şansını yakalayan Cimbom'da sakatlığı geçmeyen Sneijder ve Eren Derdiyok bugün forma giymeyecek. Sakatlığı tam anlamıyla geçmeyen Selçuk ve Carole'nin durumları ise belirsiz. Türk Telekom Arena'daki maç saat 19.00'da başlayacak.
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