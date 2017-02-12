Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler dikkat etsin...

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yle Bursaspor arasında dün oynanan ve tartışmalı hakem kararlarıyla gündeme gelen karşılaşmayla ilgili dikkat çekecek bir yorumda bulundu.

Rıdvan Dilmen, ligde yapılan hakem hatalarının ve yaratılan gergin ortamın bir amacı olduğunu ifade ederken şu sözleri kullandı:

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"Ortada bir tuzak var. Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin. İnsanları sokağa dökmek istiyorlar. Oyuna gelmeyin, tuzağa düşmeyin. Futbol bir oyundur, başka oyunlara alet olmayalım. Bugün Fenerbahçe'ye, yarın Galatasaray'a... Ben bir şeyler anlatmak istiyorum, anlayın. Tesadüf mü sanıyorsunuz bunları? Ben komplo teoristi, manyak bir adam değilim."

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Tecrübeli yorumcu ayrıca, son zamanlarda Fenerbahçe'ye karşı yapılan hakem hatalarının kademeli olarak arttığına dikkat çekerken "Fenerbahçe ne savaşlar gördü, bunlar artık tatbikat gibi geliyor Fenerbahçe'ye..." şeklinde konuştu.