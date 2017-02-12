Nerede o eski Kartal!

Karabük'te aldığı yenilgiyle bu sezon 2. kez sahadan puansız ayrılan Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezonu arıyor. Kartal 20 haftalık performansıyla geçen sezon bu süreçte hanesine 50 puan yazdırırken bu sezon sadece 44 puan aldı. Bir başka deyişle Siyah-Beyazlılar 6 puanlık bir düşüş gösterdi. Geçen sezon Mario Gomez, Sosa ve Gökhan Töre gibi yıldızlara sahip olan Beşiktaş 20. hafta sonunda rakip fileleri 48 kez havalandırmayı başardı. Oysa Beşiktaş bu sezon bu süreçte 40 gol kaydetti.



DEPLASMANDAKİ PUAN KAYBI 12 OLDU

Beşiktaş geçen sezon 20. haftalık periyotta kalesinde 20 gol görürken bu sezon 17 gol yedi. Bu arada bu sezon 11. deplasman maçına çıkan Beşiktaş rakiplerine 2 kez yenildi. Dış sahada 6 galibiyet alan Kartal 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar'ın Karabük yenilgisiyle dış sahadaki puan kaybı 12'ye çıktı.