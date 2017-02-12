Maç öncesi alev alev

Bursaspor taraftarı, karşılaşmanın santra vuruşu yapılmadan önce, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in bulunduğu kalenin birçok yabancı madde atıldı. Volkan Demirel'e atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Halil UmutMeler, kale önüne geldi. Bursasporlu oyuncular da taraftarı sakinleştirmek için kale önüne geldi. Yaklaşık 3 dakikalık bir gecikmenin ardından, gerginlik düşünce hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çaldı. Bursaspor taraftarı maç öncesi de Fenerbahçe tribünlerine yumruk şov yapan eski futbolcuları OzanTufan'ı ıslıkla protesto etti.
OZAN TUFAN'INÜZGÜN ANLARI
Yıllarca formasını giydiği Bursaspor'un taraftarları tarafından ıslıklanan Ozan Tufan'ın Fener taraftarını selamladıktan sonra üzgün bir yüzle ısınmak için sahaya döndüğü görüldü.
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