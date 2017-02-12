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Maç öncesi alev alev

Eski oyuncuları ’ı ıslıklayan taraftarı, Volkan Demirel’in bulunduğu kaleye yanıcı maddeler atınca karşılaşma 3 dakika geç başladı.

Maç öncesi alev alev
Bursaspor taraftarı, karşılaşmanın santra vuruşu yapılmadan önce, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in bulunduğu kalenin birçok yabancı madde atıldı. Volkan Demirel'e atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Halil Umut Meler, kale önüne geldi. lu oyuncular da taraftarı sakinleştirmek için kale önüne geldi. Yaklaşık 3 dakikalık bir gecikmenin ardından, gerginlik düşünce hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çaldı. Bursaspor taraftarı maç öncesi de Fenerbahçe tribünlerine yumruk şov yapan eski futbolcuları Ozan Tufan'ı ıslıkla protesto etti.

'IN ÜZGÜN ANLARI
Yıllarca formasını giydiği Bursaspor'un taraftarları tarafından ıslıklanan Ozan Tufan'ın Fener taraftarını selamladıktan sonra üzgün bir yüzle ısınmak için sahaya döndüğü görüldü.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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