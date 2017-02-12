Kış festivali Erzurum’da bugün başlıyor

Türkiye' nin ilk kez evsahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali bugün Erzurum'da başlıyor. 34 ülkeden 700'e yakın sporcu 9 farklı branşta madalya uğruna yarışacak. 18 Şubat tarihine kadar sürecek olan organizasyonda Alp disiplini, snowboard, biatlon, kayaklı koşu, kayakla atlama, curling, buz hokeyi, sürat pateni ve artistik patinaj branşları olacak.



TÜRKİYE'DEN 69 SPORCU

Erzurum'da Türkiye'yi 24 kız, 45'i erkek olmak üzere toplamda 69 sporcu temsil edecek. Alp disiplini ve snowboard yarışları Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenirken kayaklı koşu ve biatlon yarışları Kandilli Kayak Merkezi'nde yapılacak.