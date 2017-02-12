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Josef’ten Lens’e kırmızı tebrik!

43. dakikada Jovic’e 2. sarıdan kırmızı kart gördüren Lens’in yanına gelen Josef kendisini tebrik etmek için elini uzattı. Lens de tebriği kabul etti.

Josef’ten Lens’e kırmızı tebrik!
Dün geceki maçta ilginç bir enstantane yaşandı. 43. dakikada 'in beline sarılmasıyla 2. sarıdan atıldı. İlk sarı kart da Lens ile itiş-kakış yaşamıştı.

2 SARIDA DA LENS BAŞROLDE!
Kırmızı kartın hemen ardından Josef, Lens'in yanına gidip elini uzattı. Hollandalı futbolcu da bu tebriği geri çevirmedi. Ancak Lens de bu maçta cezalı duruma düştü.

ŞENER BURSA'DA BİR İLK YAŞADI!
Şener Özbayraklı ilk kez eski takımına karşı Bursa'da forma giydi. Şener, geçen sezon oynanan karşılaşmada yedek soyunmuştu. Şener dün gece başarılı futbolcuyla öne çıkan isimlerden birisi oldu.

ADVOCAAT'TAN ÇİFTE ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Advocaat, cezalı RVP ile dizinde ağrısı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Aatıf ve İsmail'i oynattı
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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