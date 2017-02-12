Hepiniz tuzağa düştünüz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takıma patladı. Karabük maçını cezası nedeniyle tribünden takip eden tecrübeli hocanın futbolcularına maç sonrası tepki gösterdiği öğrenildi.
SİZE YAKIŞMADI Şenol Güneş'in, "Bir haftadır sizin kafanızı derbide yaşananlarla karıştırdılar, siz de bu tuzağa düştünüz. F.Bahçeliler'e istediğini verdiniz. Sizin gibi profesyonel futbolculara yakışmayacak kadar amatör bir performans sergilediğinizi sakın unutmayın" dediği öne sürüldü.
ERSAN GÜLÜMAKHİSAR'A HAZIR Beşiktaş 'ta Milosevic'in bekleneni verememesi üzerine Teknik Direktör Şenol Güneş'in Akhisar önünde Ersan'a şans vereceği öğrenildi.
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