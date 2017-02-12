Yol Durumu
  1. Nerede o eski Kartal!
  2. Dick Advocaat hakemi hedef aldı!

Hepiniz tuzağa düştünüz

Teknik Direktörü, Karabük yenilgisi sonrası takıma patladı. Güneş oyuncularına, “Hepiniz tuzağa düştünüz”dedi.

Hepiniz tuzağa düştünüz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takıma patladı. Karabük maçını cezası nedeniyle tribünden takip eden tecrübeli hocanın futbolcularına maç sonrası tepki gösterdiği öğrenildi.

SİZE YAKIŞMADI
Şenol Güneş'in, "Bir haftadır sizin kafanızı derbide yaşananlarla karıştırdılar, siz de bu tuzağa düştünüz. F.Bahçeliler'e istediğini verdiniz. Sizin gibi profesyonel futbolculara yakışmayacak kadar amatör bir performans sergilediğinizi sakın unutmayın" dediği öne sürüldü.

ERSAN GÜLÜM AKHİSAR'A HAZIR
'ta Milosevic'in bekleneni verememesi üzerine Teknik Direktör 'in Akhisar önünde Ersan'a şans vereceği öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar