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maçı için start verildi

Hapoel Beer maçı için start verildi
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. Kardemir Karabük önünde oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Beşiktaş, bugün izin yapacak ve hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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