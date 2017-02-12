Hapoel Beer maçı için start verildi

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. Kardemir Karabük önünde oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Beşiktaş, bugün izin yapacak ve hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.