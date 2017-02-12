G.Saray'a Kayseri darbesi

Türk Telekom Arena'da kar yağışı altında oynana mücadelede Galatasaray pozisyon üretmekte zorlandı. Sneijder ve Selçuk'un yokluğunda atakları olgunlaştıramayan sarı-kırmızılılar, bu sezon yumuşuk karnı olan hava toplarından 2 gol yiyerek mücadeleden mağlup ayrıldı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepti.
Kayserispor 29'da Mabiala ve 45'te Levent Gülen'in attığı 2 kafa golü ile 3 puana uzandı. Son dakikalarda Eren Derdiyok'un kafa golü G.Saray'a yetmedi. Karşılaşma 2-1 Kayserispor'un galibiyeti ile sonlandı.
Bu sonuçla Galatasaray 39 puanda kaldı ve 3. sıradaki yerini korudu. Son haftaların flaş takımlarından olan Kayserispor ise puanını 19 yaptı ve 16. sıraya yükseldi.
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