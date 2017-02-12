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G.Saray taraftarından istifa sesleri

taraftarı, takımın oynadığı kötü futbol nedeniyle yönetim ve Riekerink'i istifaya davet etti.

G.Saray taraftarından istifa sesleri
Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink aleyhine tezahüratlarda bulunan lı taraftarlar, bugün ilk kez TT Arena'da 'istifa' diye bağırdılar.

ÖZBEK VE RİEKERİNK'E İSTİFA ÇAĞRISI
İlk yarının son dakikalarında futbolcuları protesto eden ve 'sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' diyen Galatasaraylı taraftarlar, ikinci yarıda futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink'i de protesto etti. Uzun süre yönetimi, başkanı ve Riekerink'i istifaya davet eden taraftarlar, Eren Derdiyok'un 89. dakikadaki golünden sonra da protestolarını sürdürdü.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 21:08
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