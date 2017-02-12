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Emeklerimize yazık oluyor

En zor deplasmanlardan birini oynadık. Kazanmaya çok yakındık. Ama aleyhimize verilen penaltı çok basit bir karardı Bir futbolcu elini ne kadar saklayabilir. Bir kararla 2 puanımız gitti. Bu şekilde emeklerimize yazık oluyor. Mücadelenin anlamı olmuyor.

Emeklerimize yazık oluyor
Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İyi oynadıkları bir maçta galibiyete çok yaklaştıklarını ancak inanılmaz bir kararla 3 puanı bir arada göremediklerini söyleyen Advocaat oldukça sinirliydi. "Bir futbolcu toptan elini ne kadar saklayabilirse Simon Kjaer o kadar sakladı" diyen Hollandalı teknik adam, "Çok basit bir kararla 2 puan kaybettik. Bu şekilde emeklerimize yazık oluyor. Mücadelenin anlacmı olmuyor" ifadelerini kullandı. Rakibin 10 kişi kalmasını gerekli şekilde değerlendiremediklerini de ifade eden Advocaat, "2. golü bulsak çok rahatlayacaktık ama kale önünde becerikli olamadık. Şampiyodnluk yarışında ağıor bir yara aldık" dedi.

KARARLAR FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇERSE...
Advocaat, sözlerine şöyle devam etti: "Bursaspor'un 10 kişi ile çok iyi mücadele ettiğini kabul etmemiz gerekir. Biz de iyi mücadele ettik. Galibiyeti daha çok hakeden taraftık. Ama dediğim gibi maçın skorunu basit kararlar belirliyorsa ayrıntıları konuşmanın pek anlamı yok. Beşiktaş'ın yenildiği bir haftada zirveye yaklaşabilirdik ama başaramadık. Şimdi bu maçı geride bırakıp UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu mücadeleye hazırlanmalıyız"

KASIMPAŞA ÖNCESİ FENER'E 'SARI ŞOK'
Penaltı vuruşu öncesinde Bursasporlu futbolcularla itiş-kakış yaşayan Jeremain Lens ile, 2. yarıda korner atışı öncesinde ağıor davrandığı gerekçesiyle kart gören Alper Potuk cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakacaklar.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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