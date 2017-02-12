En zor deplasmanlardan birini oynadık. Kazanmaya çok yakındık. Ama aleyhimize verilen penaltı çok basit bir karardı Bir futbolcu elini ne kadar saklayabilir. Bir kararla 2 puanımız gitti. Bu şekilde emeklerimize yazık oluyor. Mücadelenin anlamı olmuyor.
Fenerbahçe Teknik DirektörüDick Advocaat,Bursaspor maçının ardındanaçıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarıbir maçta galibiyete çokyaklaştıklarını ancak inanılmaz birkararla 3 puanı bir arada göremediklerinisöyleyen Advocaat oldukçasinirliydi. "Bir futbolcu toptanelini ne kadar saklayabilirse SimonKjaer o kadar sakladı" diyen Hollandalıteknik adam, "Çok basitbir kararla 2 puan kaybettik. Buşekilde emeklerimize yazık oluyor.Mücadelenin anlacmı olmuyor"ifadelerini kullandı. Rakibin 10kişi kalmasını gerekli şekilde değerlendiremediklerinide ifade eden Advocaat,"2. golü bulsak çok rahatlayacaktıkama kale önünde becerikliolamadık. Şampiyodnluk yarışındaağıor bir yara aldık" dedi.
KARARLAR FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇERSE...
Advocaat, sözlerine şöyle devam etti: "Bursaspor'un 10 kişi ile çok iyi mücadele ettiğini kabul etmemiz gerekir. Biz de iyi mücadele ettik. Galibiyeti daha çok hakeden taraftık. Ama dediğim gibi maçın skorunu basit kararlar belirliyorsa ayrıntıları konuşmanın pek anlamı yok. Beşiktaş'ın yenildiği bir haftada zirveye yaklaşabilirdik ama başaramadık. Şimdi bu maçı geride bırakıp UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu mücadeleye hazırlanmalıyız"
KASIMPAŞA ÖNCESİFENER'E 'SARI ŞOK' Penaltı vuruşu öncesinde Bursasporlu futbolcularla itiş-kakış yaşayan Jeremain Lens ile, 2. yarıda korner atışı öncesinde ağıor davrandığı gerekçesiyle kart gören Alper Potuk cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakacaklar.
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