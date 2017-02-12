Bu Fırtına çok 'Şahan'e

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetine imza attı. 16. dakikada Uğur Demirok'un uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan OlcayŞahan, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 37. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bifouma, yine ceza alanı içindeki Ndiaye'ye topu aktardı. Ndiaye önündeki defans oyuncusundan kurtulduktan sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci tehlikeyi önledi. 40. dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında topla buluşan Musa Çağıran, ceza alanına girerken çok sert vurdu ancak kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
TRABZONSPOR DEFANSTA AÇIK VERMEDİ 55. dakikada Numan'ın geri pasında kaleci Karcemarskas'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Yusuf'un önüne düştü. Yusuf'un aşırtma vuruşunda kaleci son anda topa sahip oldu. 55. dakikada ceza sahasının sol tarafından çizgiye inen Onazi'nin yaptığı ortaya N'Doye'un vuruşunda ağlara gitmekte olan topu Numan son anda kornere çeldi. 57'de Webo'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Vrsajevic'in yaptığı vuruşta top, kaleci Onur'un ellerinde kaldı
OLCAY YENİ FORMASIYLA İLK KEZ GOL ATTI Trabzonspor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan, kısa sürede takıma önemli katkılar yaptı. Tecrübeli oyuncu bordomavili forma altındaki ilk golünü de Osmanlı deplasmanında kaydererek büyük bir sevinç yaşa- dı. Olcay Şahan ligdeki son golünü Beşiktaş forması ile 26 Ağus- tos'ta oynanan Konyaspor maçında atmıştı
YANAL: 3 PUANDANDAHA FAZLASI Trabzon Teknik Direktörü ErsunYanal, Ankara'da aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Uzun aradan sonra 4 maç üst üste kazanmak takıma ihtiyacı olan özgüveni sağladı. Kazanma alışkanlığı da önemli. Bu nedenle bu maç bizim için 3 puandan çok daha fazlası. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele etti. İlk yarıda kontrol bizdeydi. 2. yarıda ise Osmanlıspor pozisyon buldu. Hedefimiz sonuna kadar bu istikrarı devam ettirmek" dedi.
YÖNETİM TAM KADRO Trabzonspor yönetim kurulu Ankara'da da takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesinde de otelde takımı ziyaret ettiler.
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