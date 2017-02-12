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Böyle penaltı olmaz

Tecrübeli oyuncu, “Kollarım kapalı. Top koluma çarpıyor. Nasıl oluyor da penaltı çalınıyor” şeklinde konuştu.

Böyle penaltı olmaz
F.bahçe'nin danimarkalı stoperi , Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Kjaer, "Top koluma değmeden önce kollarımı kapatmıştım. Daha ne yapabilirim ki! Bu pozisyonda penaltı kararı verilmesi çok komik. Emeklerimiz gitti! Bu pozisyonda penaltı çalan hakem sonrasında pişman olur" ifadelerini kullandı
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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