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da seriye bağladı

Kartal İstanbul BBSK’yi devirerek arka arkaya 3. kez galip geldi.

Beşiktaş potada seriye bağladı
Kartal sahasında konuk ettiği İstanbul BBSK'yi 86-73 yenerek arka arkaya 3. galibiyetini elde etti. Siyah-Beyazlı takım devreyi de 44-31 önde kapatmayı başardı. Ligde TED Ankara da, Muratbey Uşak'ı 90-84 yendi. AGÜ, ASKİ'Yİ ZOR DEVİRDİ
Kadınlar Ligi'nde sonuçlar şöyle: AGÜ Spor-ASKİ: 61-60, İstanbul Üniversitesi-Osmaniye: 75- 64, Yakın Doğu Üni.-MBK Doğuş: 70-34
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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