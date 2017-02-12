Beşiktaş potada seriye bağladı

Kartal sahasında konuk ettiği İstanbul BBSK'yi 86-73 yenerek arka arkaya 3. galibiyetini elde etti. Siyah-Beyazlı takım devreyi de 44-31 önde kapatmayı başardı. Ligde TED Ankara da, Muratbey Uşak'ı 90-84 yendi. AGÜ, ASKİ'Yİ ZOR DEVİRDİ

Kadınlar Ligi'nde sonuçlar şöyle: AGÜ Spor-ASKİ: 61-60, İstanbul Üniversitesi-Osmaniye: 75- 64, Yakın Doğu Üni.-MBK Doğuş: 70-34