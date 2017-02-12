Başakşehir için liderlik maçı

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Başakşehir bugün saat 13.30'da Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Başakşehir bu maçı kazandığı takdirde liderlik koltuğuna yeniden oturacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde bugün ayrıca saat 13.30'da Akhisar Bld, Rizespor'u, Konya da saat 16.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.