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için liderlik maçı

Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan kazanırsa lider olacak.

Başakşehir için liderlik maçı
Süper Lig'de 2. sırada bulunan Başakşehir bugün saat 13.30'da Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Başakşehir bu maçı kazandığı takdirde liderlik koltuğuna yeniden oturacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde bugün ayrıca saat 13.30'da Akhisar Bld, Rizespor'u, Konya da saat 16.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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