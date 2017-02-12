İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arda Turan, referandumda 'Evet' oyu vereceğini açıklamıştı. Milli futbolcu, bu açıklamasının ardından büyük bir çoğunluk tarafından destek görürken bazı kesimlerce eleştirilmişti.
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Usta yorumcu Rıdvan Dilmen'le birlikte Arda Turan'ın da demokratik hakkı doğrultusunda vereceği oyu açıklamasının ardından birçok sporcu ve sanatçı da 'Evet' oyu vereceklerini duyurmuş ve tüm Türkiye'de ses getirmişti. Arda Turan konuyla ilgili yaptığı son açıklamada verdiği kararın arkasında olduğunu yineledi.
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Sözcü gazetesine konuşan Arda Turan, "Ben başından beri Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı ve oyunun sonuna kadar 'Evet' olduğunu ifade etti.
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Arda Turan ayrıca, oyunu açıklamış olmaktan dolayı rahatsızlık duymadığını ancak kendisine yapılan 'düşmanca' saldırılara karşı üzüldüğünü de sözlerine ekledi.
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30 yaşındaki yıldız futbolcu dışında Rıdvan Dilmen, Burak Yılmaz gibi önemli isimler de referandumda 'Evet' oyu vereceklerini açıklamışlardı.
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seni seviyoruz ARDA kardeşim vatan sever olan ülkesini seven üzerinde yaşadıgı topraklar için canlarını düşünmeden veren şehitlerimiz için her vatan sever EVET demeli diger tarafta sözde ana mualefet ve yandaşları yani fetö hdp pkk hayır kampanyasında buluşuyorlar ise bizlerin EVET demesi çok kritik bir önem taşıyor o gün yatalak olsak bile EVET oylarımızı vermemiz gerekiyor ülkemize sahip cıkmamız gerekiyor hdp ayagını kaldırıyor chp ayagını basıyor chp kaldırıyor fetö ayagını basıyor bu ülke düşmanları için EVET EVET EVET EVET başka türlüsü düşünülemez terörüst cenazelerinde göz yaşı döküp omuz veren chp lilerden ve askeri darbe olasılıklarından bu ülkeyi tamamen kurtarmamız için EVET demeliyiz
Ulkemin gelecegi söz konusu olunca miljonlarca EVET EVET EVET
Evet tabi ki.
BÖYLE MUHALEFET VARKEN MİLYONLARCA EVET DİYECEK İNSAN VAR KESİN EVET ÇIKAR
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