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Alanya ezdi geçti

, Gençlerbirliği’ni Fernandes, Love ve Emre’nin golleriyle farklı geçti.

Alanya ezdi geçti
Süper Lig'in 20. haftasında spor sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

ERKEN GELEN GOL
6. dakikada Vagner Love'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Fernandes, kaleci Hopf'un sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 45'te Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0. 49'da Emre Akbaba'nun şu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu: 3-0.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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