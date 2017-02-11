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’dan spor ve yaşam tüyoları

Yılmaz Vural’dan spor ve yaşam tüyoları
Hakan Artış'ın sunduğu ve NTV'de ekrana gelen Sporun Renkleri, bu hafta 11.30'da Yılmaz Vural'ı ağırlayacak. Tecrübeli hoca, izleyicilere spor ve yaşam hakkında tüyolar verecek
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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