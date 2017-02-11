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Volkan& nikah tazeledi

Volkan&Mossoro nikah tazeledi
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Brezilyalı oyuncusu Marcio Mossoro ile 2, milli kalecisi Volkan Babacan ile de 4 yıllık sözleşme uzattı. Asbaşkan Mustafa Saral, Mossoro ve Volkan'ın takımın önemli isimleri olduğunu belirterek, "Mossoro ile 1+1, Volkan Babacan ile de 4 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Mossoro 2019, Volkan da 2021 mayıs ayına kadar takımımıza hizmet edecek" dedi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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