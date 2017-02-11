Türk derbisi Daçka’nın

THY Euroleague'deki Turk derbisinde kazanan DarüşşafakaDoğuş oldu... Dacka evinde Fenerbahce'yi 72-65 mağlup etti. Macın ilk 3 dakikasını 5-3 geride kapatan Fenerbahce, yakaladığı 12-0'lık seriyle 8. dakikada farkı cift hanelere cıkardı: 5-15. Fenerbahce ilk ceyreği 20-10 onde tamamladı. Dacka, 16. dakika icinde farkı 2'ye duşurdu: 23-25. Ceyreğin sonunu da iyi oynayan yeşil-siyahlı ekip, Wanamaker'in 3 sayılık basketiyle soyunma odasına 34-31 onde gitti. 3. periyotta Dacka'nın pota altındaki etkili ismi Zizic devreye girdi. 24. dakikada Daruşşafaka farkı 7'ye cıkardı: 40-33. Ancak final periyoduna 47-47 eşitlikle gidildi.
SAVUNMASIYLA KRiTiK MAÇI KAZANDI Maçın final periyodunda Daruşşafaka, Clyburn'un skorer oyunuyla 35. dakikayı 58-53 onde gecti. Daçka, son 3 dakikaya 7 sayılık avantajla girdi: 62-55. Son 1 dakikaya 66-59 onde giren Daruşşafaka Doğuş, sahadan 72-65 galip ayrıldı. Macın en skorer ismi 20 sayıyla DarüşşafakaDoğuş oyuncusu Will Clyburn oldu. Fenerbahce'de ise Bogdan Bogdanovic'in 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
3. KEZ 5 MAÇLIK SERİYAPAMADILAR! Daçka'ya yenilen Fenerbahçe bu yıl Euroleague'de yine 5 maclık seriyi goremedi. 1. ve 4. haftalarda kazanan Fener, Kazan'a kaybetmişti. 8-11 arası gulen Fener bu kez Panathinaikos'ayenildi. 3. kez 5 maclık seri şansı dün Darüşşafaka ile son buldu.
BLATT:ÖNEMLİ BİR ZAFER Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, THY Euroleague'de Fenerbahçe gibi üst düzey bir takım karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
OYUNCULARINIELEŞTİRDİ F.Bahçe Başantrenörü Obradovic, "Onları yenmek istiyorsanız, takım gibi oynamanız gerekiyor. Kesinlikle maça hazırlanma ve oynama şeklimiz çok farklıydı. Bir kere daha Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum" dedi.
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