Trabzon bir ilkin peşinde

ÜÇ PUAN ŞART
Zorlu karşılaşma oncesi Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, takımın moral ve motivasyonu ise oldukca yuksek. Super Lig'nde sezonun ikinci yarısına cok iyi bir başlangıc yapan Bordo-Mavililer, 3 maclık galibiyet serisini Osmanlıspor deplasmanında 4 maca cıkartmak istiyor. Ote yandan Asbaşkan AhmetÇubukçu oyunculara Osmanlıspor macının mutlaka kazanılması gerektiğini soyledi. Ersun Yanal da oyunculara, "Serimiz devam etmeli" ifadesini kullandı.
TERCİH N'DOYE
Teknik direktor ErsunYanal, Osmanlıspor deplasmanındaoynanacak kritikmacta forvet tercihini yineDame N'Doye'den yana kullanacak.Tecrubeli hoca, Gaziantepmacında olduğu gibi yeni transferHugo Rodellaga'yı skorun durumunagore ikinci yarıda kullanmayı planlıyor.
SON 3 MAÇI DA OSMANLI KAZANDI Trabzonspor son yıllarda Osmanlıspor'a karşı çok zorlanıyor. Başkent ekibi ligde oynanan son 3 maçta da güçlü rakibini devirmeyi başardı
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