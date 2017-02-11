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Trabzon bir ilkin peşinde

Üst üste aldığı 3 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Bordo-Mavililer bu akşam Başkent’te çok zorlu bir sınav verecek... Trabzon 3 puanı alırsa, bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanmış olacak.

Trabzon bir ilkin peşinde
Trabzonspor bugün haftanın kritik macında Osmanlıspor deplasmanına cıkacak. 16.00'daki mucadelede Alper Ulusoy duduk calacak.

ÜÇ PUAN ŞART
Zorlu karşılaşma oncesi Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, takımın moral ve motivasyonu ise oldukca yuksek. Super Lig'nde sezonun ikinci yarısına cok iyi bir başlangıc yapan Bordo-Mavililer, 3 maclık galibiyet serisini Osmanlıspor deplasmanında 4 maca cıkartmak istiyor. Ote yandan Asbaşkan Ahmet Çubukçu oyunculara Osmanlıspor macının mutlaka kazanılması gerektiğini soyledi. Ersun Yanal da oyunculara, "Serimiz devam etmeli" ifadesini kullandı.

TERCİH N'DOYE
Teknik direktor Ersun Yanal, Osmanlıspor deplasmanında oynanacak kritik macta forvet tercihini yine Dame N'Doye'den yana kullanacak. Tecrubeli hoca, Gaziantep macında olduğu gibi yeni transfer Hugo Rodellaga'yı skorun durumuna gore ikinci yarıda kullanmayı planlıyor.



SON 3 MAÇI DA OSMANLI KAZANDI
Trabzonspor son yıllarda Osmanlıspor'a karşı çok zorlanıyor. Başkent ekibi ligde oynanan son 3 maçta da güçlü rakibini devirmeyi başardı
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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