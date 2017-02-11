Tosic’in yerine Mitrovic

F.bahçe maçının 11'inde yer alan oyunculardan kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic'in yerine devre arasında transfer edilen Matej Mitrovic, Karabük'e karşı forma giydi. Hırvat stoper, Kartal'da ilk defa bir lig maçında ilk 11'de başladı.
ABOUBAKAR GOLLE DÖNDÜ Aboubakar, dün gece Karabük'e hareket etti. Afrika Kupası'ndan yorgun dönen yıldız golcü, dün son 20 dakika forma giydi ve golünü attı.
TARAFTARA iZİN YOK!
KARABÜK yönetimi siyah-beyazlı takımın taraftarlarının bilet talebini geri çevirdi. Başkent Beşiktaşlılar Birliği'nin 3 otobüs dolusu taraftar ile geldiği Karabük'te bilet istekleri ev sahibi takımın yöneticileri tarafından kabul edilmedi. Karabük Yönetimi, kuralı çiğneyemeyeceklerini söyledi
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