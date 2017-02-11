Tolga 84 gün sonra ilk 11’e dönüyor!

Ligde yarın Kayserispor'u TT Arena'da konuk edecek olan Galatasaray zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor... Çalışmada sakatlığı bulunan Selçuk İnan, Lionel Caroleve Wesley Sneijder katılmadı.
DERBİNİN ARDINDAN İLK KEZ
İdmanın en çok dikkat çeken ismi ise TolgaCiğerci'ydi. Sakatlığı geçen yıldız futbolcuKayseri maçıyla sahalara geri dönecek. Enson 20 Kasım'daki F.Bahçe derbisinde oynayanTolga tam 84 gün sonra forma giyecek.
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