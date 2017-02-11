Tolga 84 gün sonra ilk 11’e dönüyor!

Ligde yarın Kayserispor'u TT Arena'da konuk edecek olan Galatasaray zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor... Çalışmada sakatlığı bulunan Selçuk İnan, Lionel Carole ve Wesley Sneijder katılmadı.



DERBİNİN ARDINDAN İLK KEZ

İdmanın en çok dikkat çeken ismi ise Tolga Ciğerci'ydi. Sakatlığı geçen yıldız futbolcu Kayseri maçıyla sahalara geri dönecek. En son 20 Kasım'daki F.Bahçe derbisinde oynayan Tolga tam 84 gün sonra forma giyecek.