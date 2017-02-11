Temizlik için geri sayım

Milli iradeye karşı yaptığı hain darbe girişimi son anda engellenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının spor dünyasından temizliği son hız sürüyor... FETÖ soruşturmasında isimleri geçen Bursa Valisi Şehabettin Harput, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardan Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz, Galatasaray kulüp üyeliklerinden atılmak üzereler. Bilindiği gibi Yönetim Kurulu geçtiğimiz aylarda yüz kızartıcı suçtan dolayı bu 5 isim için ihraç kararı vermiş, Disiplin Kurulu da onaylamıştı. 12 bin 918 üyeye sahip Galatasaray'da toplam 15 kişi hakkında FETÖ ilişkisi nedeniyle ihracın gündemde olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki ay yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da Divan Başkanlığı, FETÖ soruşturmasında isimleri geçen bu 15 üyenin ihracını oylamaya sunacak. Üyeler onay verirse de bu 15 ismin Sarı-Kırmızılı kulüple ilişkisi resmen kesilecek