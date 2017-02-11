Temizlik için geri sayım

FETÖ soruşturmasında isimleri geçen, aralarında Şehabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz’in bulunduğu 15 kişinin G.Saray’dan ihracı marttaki genel kurulda oylanacak.
Milli iradeye karşı yaptığı haindarbe girişimi son anda engellenen FetullahçıTerör Örgütü (FETÖ) mensuplarınınspor dünyasından temizliğison hız sürüyor... FETÖ soruşturmasındaisimleri geçen Bursa Valisi ŞehabettinHarput, İstanbul eski ValisiHüseyin Avni Mutlu ile eski futbolculardanHakan Şükür, Arif Erdemve İsmail Demiriz, Galatasaray kulüpüyeliklerinden atılmak üzereler. Bilindiğigibi Yönetim Kurulu geçtiğimiz aylardayüz kızartıcı suçtan dolayı bu 5 isim içinihraç kararı vermiş, Disiplin Kuruluda onaylamıştı. 12 bin 918 üyeye sahipGalatasaray'da toplam 15 kişi hakkındaFETÖ ilişkisi nedeniyle ihracın gündemdeolduğu ortaya çıktı. Önümüzdekiay yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'daDivan Başkanlığı, FETÖ soruşturmasındaisimleri geçen bu 15 üyeninihracını oylamaya sunacak. Üyeler onayverirse de bu 15 ismin Sarı-Kırmızılı kulüpleilişkisi resmen kesilecek
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