Son 10 yılın en iyisiyim

Galatasaray Teknik Direktörü JanOlde Riekerink, Kayserispor maçıöncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ndebasın toplantısı düzenledi. Hollandalıhoca, "Küçük çocukları çalıştırmıyoruz, elimizdeolgun bir kadro var. Herkes her şeyin bilincinde...Galatasaray'daysanız hedef her zamanzirvede, ilk sırada olmaktır. Beşiktaş'tan 5,Başakşehir'den 3 puan gerideyiz, Fenerbahçe'denise 4 puan öndeyiz. Uzun bir yolumuzvar. Durumumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum.İstatistiklere göre sana son 10 yılın eniyi hocası olduğum söylendi. Taraftarların Başakşehirmaçından sonraki tepkisini anlıyorum.Çünkü üzgündüler. Ben buraya bu eleştirilerinolacağını bilerek geldim" diye konuştu.
İSTEDİĞİMİZ HER OYUNCUYU TRANSFER EDEMEDİK Ara transfer dönemini de değerlendiren Riekerink, "Finansal anlamda bütçemizi iyi kullanmamız gerekiyor. Aramıza katılan oyunculardan memnunum. Bütçeyi göz önünde bulundurarak yaptık. Tüm istediklerimizi alamadık ama aldıklarımız bizi memnun etti. Nereden geldiğimizi unutmamak lazım. Geçen seneden bu yana çok büyük farkı kapattık. Tek hedef şampiyonluk. Akhisar maçı bizim için örnek teşkil etmeli" ifadesini kullandı.
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