Son 10 yılın en iyisiyim

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Kayserispor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Hollandalı hoca, "Küçük çocukları çalıştırmıyoruz, elimizde olgun bir kadro var. Herkes her şeyin bilincinde... Galatasaray'daysanız hedef her zaman zirvede, ilk sırada olmaktır. Beşiktaş'tan 5, Başakşehir'den 3 puan gerideyiz, Fenerbahçe'den ise 4 puan öndeyiz. Uzun bir yolumuz var. Durumumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. İstatistiklere göre sana son 10 yılın en iyi hocası olduğum söylendi. Taraftarların Başakşehir maçından sonraki tepkisini anlıyorum. Çünkü üzgündüler. Ben buraya bu eleştirilerin olacağını bilerek geldim" diye konuştu.



İSTEDİĞİMİZ HER OYUNCUYU TRANSFER EDEMEDİK

Ara transfer dönemini de değerlendiren Riekerink, "Finansal anlamda bütçemizi iyi kullanmamız gerekiyor. Aramıza katılan oyunculardan memnunum. Bütçeyi göz önünde bulundurarak yaptık. Tüm istediklerimizi alamadık ama aldıklarımız bizi memnun etti. Nereden geldiğimizi unutmamak lazım. Geçen seneden bu yana çok büyük farkı kapattık. Tek hedef şampiyonluk. Akhisar maçı bizim için örnek teşkil etmeli" ifadesini kullandı.