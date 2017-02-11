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Sanki R.Madrid’te oynuyorum!

Sanki R.Madrid’te oynuyorum!
Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı, kendini Real Madrid'de oynuyormuş gibi hissettiğini söyledi. Türkiye'ye geldikten sonra yaşadıklarımın ardından şu konumda olmam bana Real Madrid'deymiş gibi bir his veriyor. Gerçekten en dibi gördüm" diye konuştu.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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